''Skriniar'ı transfer edecek para yok''

Inter Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Manchester United'ın transfer etmek istediği başarılı savunma oyuncusu Milan Skriniar hakkında konuştu.
23 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunu bırakmak istemediğini açıklayan Spalletti, ilginç ifadeler kullandı.
Manchester United'ın listesindeki Skriniar'ın geleceğiyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam ''Üzgünüm ama Milan Skriniar'ı transfer edebilecek para kimsede yok. Bizimle kalmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.
2017'de 34 milyon euroya transfer edilen Milan Skriniar'ın 2022 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
23 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunu bırakmak istemediğini açıklayan Spalletti, ilginç ifadeler kullandı.
Manchester United'ın listesindeki Skriniar'ın geleceğiyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam ''Üzgünüm ama Milan Skriniar'ı transfer edebilecek para kimsede yok. Bizimle kalmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.
2017'de 34 milyon euroya transfer edilen Milan Skriniar'ın 2022 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın