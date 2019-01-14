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''Skriniar'ı transfer edecek para yok''

Manchester United'ın istediği Milan Skriniar için Luciano Spalletti, ilginç ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Skriniar'ı transfer edecek para yok''
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14 Ocak 2019 01:49
Inter Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Manchester United'ın transfer etmek istediği başarılı savunma oyuncusu Milan Skriniar hakkında konuştu.

23 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunu bırakmak istemediğini açıklayan Spalletti, ilginç ifadeler kullandı.

Manchester United'ın listesindeki Skriniar'ın geleceğiyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam ''Üzgünüm ama Milan Skriniar'ı transfer edebilecek para kimsede yok. Bizimle kalmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.

2017'de 34 milyon euroya transfer edilen Milan Skriniar'ın 2022 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor.

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