Sixers'la antrenmana katılmayan Harden, "Houston'da görüldü" iddiası!

Philadelphia 76ers'la takım antrenmanını kaçıran James Harden'ın, Houston'da görüldüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Sixers'la antrenmana katılmayan Harden, 'Houston'da görüldü' iddiası!
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19 Ekim 2023 11:39
Son güncelleme 19 Ekim 2023 11:44
Philadelphia 76ers'la takım antrenmanını kaçıran James Harden'ın, Houston'da görüldüğü iddia edildi.

Philadelphia'daki Harden draması son dönemecine girerken, 76ers'ın önümüzdeki hafta normal sezona başlamak üzere olduğu bu günlerde çıkan yeni bir gelişme, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili kaçınılmaz soruları da beraberinde gündeme getirdi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Harden geçtiğimiz Çarşamba günü Philadelphia'daki antrenmanı herhangi bir mazeret göstermeden kaçırdı. Yahoo Sports'tan Jake Fischer'ın ayrı bir raporunda, Harden'ın tıpkı 76ers medya gününde olduğu gibi, bu zaman zarfında Houston'da görüldüğü belirtildi.

Ayrı bir gelişmede ESPN'den Ramona Shelburne, Sixers'ın herhangi bir cezaya karar vermeden önce "Harden'a mazeretsiz yokluğunu açıklama şansı vermeyi planladığını" bildirdi.

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