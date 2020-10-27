Sivasspor'da Maccabi Tel-Aviv mesaisi başladı

Temsilcimiz Sivasspor'da, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AAAbone Ol
Sivasspor'da Maccabi Tel-Aviv mesaisi başladı
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27 Ekim 2020 16:19
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Antrenmanda bir süredir sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Casimir Ninga da yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, 29 Ekim Perşembe günü TSİ ile 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



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