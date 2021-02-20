Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim belirsiz

Kayserispor'u ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da üç futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Haber; AA
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Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim belirsiz
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20 Şubat 2021 14:45
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan haftayı maç oynamadan (BAY) geçen kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puan topladı.

Hes Kablo Kayserispor ise oynadığı 24 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle hanesine 25 puan yazdırdı.

Sivas ekibinde Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'nin maçta forma giyip giyemeyeceğine sağlık ekibi karar verecek.



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