Sivasspor, Troy Deeney'nin peşinde!

Sivasspor, Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.

, Fotoğraf; EPA
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Sivasspor, Troy Deeney'nin peşinde!
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31 Mayıs 2021 12:50
UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı.

Kırmızı-Beyazlılar, Championship ekiplerinden Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.

Championship'te bu sezon 19 maçta forma giyen 32 yaşındaki İngiliz golcü, 7 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

 

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