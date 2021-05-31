UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı.
Kırmızı-Beyazlılar, Championship ekiplerinden Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.
Championship'te bu sezon 19 maçta forma giyen 32 yaşındaki İngiliz golcü, 7 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.
Kırmızı-Beyazlılar, Championship ekiplerinden Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.
Championship'te bu sezon 19 maçta forma giyen 32 yaşındaki İngiliz golcü, 7 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.