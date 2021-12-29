Sivasspor, kupada Ankaragücü'nü ağırlayacak

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Aralık Perşembe günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Abone Ol
Sivasspor, kupada Ankaragücü'nü ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2021 16:07
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor.

Ülkelerinin milli takımı kadrosuna çağrılan Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ile Faslı oyuncu Faycal Fajr da sahadaki yerlerini alamayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.