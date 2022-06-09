Sivasspor, Badou Ndiaye ile anlaştı

Üst üste 3. kez Avrupa'da mücadele verecek olan Kırmızı Beyazlılar'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin yenilenmesinin ardından takıma yapılacak olan takviyelerle ilgili çalışmalar başladı.



Kırmızı Beyazlılar'da Çalımbay en az 4-5 iyi takviye istiyor. Bu doğrultuda kolları sıvayan yönetim tanıdık bir isme yöneldi: Badou Ndiaye... Son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Aris'in formasını giyen yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde el sıkışıldı. Kulübünden ayrılmasının resmileşmesi sonrasında Ndiaye, Sivasspor'a imza atacak.



Müthiş kariyer



Süper Lig kariyerinde 130 maça çıkıp 25 gol, 14 asistlik müthiş bir istatistik ortaya koyan Ndiaye, Türkiye'de en son Karagümrük forması giymişti. Sivas'tan gelen teklifi kabul eden deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ndiaye ayrıca Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası kazanmıştı.





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