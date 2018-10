Sivaslı Medjani: 'Fenerbahçe maçı afiş maçı olacak'

"Fenerbahçe maçını kazanmak için her şeyi yapacağız"

Taraftarlara çağrı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani, disiplinli çalışmaya devam etmeleri halinde başarının geleceğine inandığını söyledi.Kırmızı-beyazlı ekipte 2. sezonunu geçiren 33 yaşındaki Medjani, yaptığı açıklamada, yeni futbolcular ve teknik direktörle sezona başladıkları için takımda adaptasyon sürecinin yaşandığını ifade etti.Zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Medjani, "Sabırlı ve ciddi olursak, aynı şekilde disiplinli çalışmaya devam edersek, başarının geleceğini düşünüyorum. İnşallah iyi sonuçları alacağız." diye konuştu.Teknik direktör Tamer Tuna'nın ligde geride kalan 8 haftada tüm maçlarda 90 dakika forma şansı verdiği Medjani, her maçta görev almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Takımda çok iyi oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Medjani, "Bir oyuncu olarak forma şansı bulduğum zaman tabii ki mutlu oluyorum. Futbol takım oyunudur, tek kişi oynamıyor. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın ve takım arkadaşlarımın takdiriyle forma şansı bulabiliyorum." ifadelerini kullandı.Ligin 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Medjani, şunları kaydetti:Medjani, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'e geçen sezon yeniden yükseldiğini ve bu tip takımlarda ikinci sezonun zor geçtiğini belirterek, "Şu anda bizim hedefimiz kümede kalmak. Takımımıza bir limit ve hedef koymayalım, ne kadar çok maç kazanabilirsek ligi o kadar iyi yerde bitirebiliriz." diye konuştu.Sivasspor taraftarlarına da mesajlar veren Medjani, sözlerini şöyle tamamladı:"Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi bize destek olmalarını istiyoruz. Sezona iyi başlayamadık, geçen sene de sezona iyi başlayamamıştık ama sonuçlar gelmişti ve taraftarlarımızı çok mutlu etmiştik. Umarım bu sezon da taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Fenerbahçe maçına herkes gelsin ve bizi desteklesin. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."