Sivas'ta penaltı kararı!

Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmasında uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Joao Mario, durumu 2-0 yaptı.

Haber; Sporx.com
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Sivas'ta penaltı kararı!
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08 Şubat 2025 21:17
Son güncelleme 08 Şubat 2025 21:18
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 90+2. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Joao Mario, 90+4'te skoru 2-0 yaptı ve karşılaşma 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.





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