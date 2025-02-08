Sivas'ta penaltı kararı!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 90+2. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Joao Mario, 90+4'te skoru 2-0 yaptı ve karşılaşma 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 90+2. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Joao Mario, 90+4'te skoru 2-0 yaptı ve karşılaşma 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.