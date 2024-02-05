Sinan Vardar: 'Hakem yine ince ince kıyımlar yaptı'

Spor yazarlarından Sinan Vardar, Fotomaç Gazetesi'ndeki köşesinde Beşiktaş-Trabzonspor maçını kaleme aldı.
İşte o yazı;
Beşiktaş, çok önemli bir maça çıktı. Teknik direktör Fernando Santos dünkü derbide değişik bir sistem deneyerek 4-4-2 sistemine döndü. Semih ve Rashica'yı çift santrfor olarak öne alıp, kanatlarda Cenk ve Ghezzal'a görev verdi. Fakat her iki kanatta da Ghezzal'ın oldukça formsuz olması ve Cenk'in de alışık olmadığı bir alanda oynaması neticesinde Beşiktaş kanatlarda üretemedi.
Amertey'i oynadığı ön libero pozisyonunda beğendim. Necip ve Bakhtiyor'da diğerlerine göre iyi oynadılar. Maçın en önemli kırılma anında yine genç Semih sahneye çıktı. Ceza sahasının hemen dışında önünde bulduğu topa öyle güzel vurdu ki Kartal, Semih'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya daha dengeli bir oyun ile başladı Beşiktaş. 62. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Semih, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Siyah beyazlılar bu golle rahat bir nefes aldı.
"HAKEM YİNE İNCE İNCE KIYIMLAR YAPTI"
Sonunda Beşiktaş, çok önemli olan bu kritik galibiyete ulaştı. Fakat şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Hakem yine ince ince kıyımlar yaptı. Sanki siyah beyaz formayı gördükleri anda bir antipati uyanıyor bunlarda. Anlam vermek imkansız.
İşte o yazı;
Beşiktaş, çok önemli bir maça çıktı. Teknik direktör Fernando Santos dünkü derbide değişik bir sistem deneyerek 4-4-2 sistemine döndü. Semih ve Rashica'yı çift santrfor olarak öne alıp, kanatlarda Cenk ve Ghezzal'a görev verdi. Fakat her iki kanatta da Ghezzal'ın oldukça formsuz olması ve Cenk'in de alışık olmadığı bir alanda oynaması neticesinde Beşiktaş kanatlarda üretemedi.
Amertey'i oynadığı ön libero pozisyonunda beğendim. Necip ve Bakhtiyor'da diğerlerine göre iyi oynadılar. Maçın en önemli kırılma anında yine genç Semih sahneye çıktı. Ceza sahasının hemen dışında önünde bulduğu topa öyle güzel vurdu ki Kartal, Semih'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya daha dengeli bir oyun ile başladı Beşiktaş. 62. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Semih, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Siyah beyazlılar bu golle rahat bir nefes aldı.
"HAKEM YİNE İNCE İNCE KIYIMLAR YAPTI"
Sonunda Beşiktaş, çok önemli olan bu kritik galibiyete ulaştı. Fakat şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Hakem yine ince ince kıyımlar yaptı. Sanki siyah beyaz formayı gördükleri anda bir antipati uyanıyor bunlarda. Anlam vermek imkansız.