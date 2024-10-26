Simone Inzaghi: 'Ligde pek çok takım yarışıyor'

Inter'in İtalyan çalıştırıcısı Simone Inzaghi, evinde Juventus ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.



"LİGDE BİR ÇOK TAKIM YARIŞIYOR"



"Ligde pek çok takım yarışıyor ve şampiyonluk için açık bir mücadele olacak. Büyük yatırımlar yapan ve eksiklerini dolduran birçok takım var"



"HAKAN ÇALHANOĞLU DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU"



"Çalhanoğlu dünya çapında bir oyuncu, ancak şu anda sahalardan uzak. Eğer yüzde 100 hazır olursa, doğal bir şekilde onun yerini Asllani dolduracak. Antrenmanda fena değildi, durumunu yeniden değerlendireceğiz. Barella ve Zieliński de o pozisyonda oynayabilir, maça kısa bir süre kala karar vereceğim"



"JUVENTUS'U ÇOK BEĞENİYORUM"



"İki gün önce ilk mağlubiyetlerini aldılar ama gol yememe konusunda Avrupa'nın en iyi takımı. Onları çok beğeniyorum, harika oyuncuları var ve sezon boyunca güçlü bir rakip olacaklar. Güçlü bir performansa ihtiyacımız olacak"