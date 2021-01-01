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Simmons: "Hedefimiz Lakers! Nets de yetenekli ama sahada tek top var"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Brooklyn Nets'in "savunma yapmak zorunda olduğunu" belirterek, 76ers'ın NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'ı hedef aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Brooklyn Nets'in "savunma yapmak zorunda olduğunu" belirterek, 76ers'ın NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'ı hedef aldığını söyledi.

Bu sezon 76ers, Doğu Konferansı'nın ve tüm ligin en iyi takımlarından biri olarak ortaya çıktı. Doğu'daki bir numaralı takım olarak Nets tarafından tahtından edildikten sonra, Philly ekibi kısa süre önce yerini geri almıştı.

Takımın yıldız ismi Simmons, Sixers'ın bu yıl hedefinde Lakers'ın olduğunu belirtti:

"Son şampiyon olan Lakers'ı hedefliyoruz. Şampiyonluğu kazanan onlardı, bu yüzden saygıyı onlar görmeli. Tabii ki Brooklyn de çok yetenekli. Lakin günün sonunda sadece bir tane top var ve savunma yapmanız da gerekiyor."


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