Simge Aköz: 'Yaz dönemi zorlu ve stresliydi!'

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Simge Şebnem Aköz, Türk voleybolunun çok önemli bir yükselişte olduğunu belirterek, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk yaşamasının yakın olduğunu söyledi.



Turuncu-beyazlı ekibin milli liberosu Simge, ay-yıldızlı takımla yoğun geçen yaz dönemi, Türk voleybolundan beklentileri ve Eczacıbaşı Dynavit ile başladıkları yeni sezon hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci, Avrupa Şampiyonası ile FIVB Uluslar Ligi'nde üçüncü olan A Milli Takım'ın önemli oyuncularından Simge, Türk voleybolunun daha iyi dereceler alacağından emin olduğunu kaydetti.



Arka arkaya 3 büyük organizasyonda mücadele ettiklerini ve çok yorulduklarını aktaran 30 yaşındaki milli libero, "Yaz dönemi bütün sporcu arkadaşlarımız için zorlu oldu. Milli takım olarak bütün turnuvalarda çok fazla kadro değişikliğine gitmeden mücadele etmek zorunda kaldık. Bu, zorlu ve stresli bir süreçti. Hemen ardından ufak bir ara verip evimize döndük. Önümüzde çok uzun bir sezon var. Bunun için heyecanlıyız. Umarım çok güzel sonuçlarla Eczacıbaşı'nın ismini taçlandırırız." diye konuştu.



"Artık Türkiye'de kadın voleybolu izlenirlik olarak üst sıralara gelmiş durumda." diyen Simge Aköz, şu ifadeleri kullandı:



"Bu bizi ve camiamızı çok mutlu ediyor. Yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Çok güzel destekler aldık ama izleyenler bunun bir süreç olduğunun farkında değil. Çok zorlu yollardan geçerek, zor şartlarda mücadele ederek bu başarıları elde ediyoruz. Ekran karşısında bizim çok eğlenceli anlarımıza tanık oluyorlar. Aslında bunun arkasında çok büyük bir çalışma ve emek var. Türk voleybolu son dönemde çok büyük bir yükselişte. Sadece bunun bir aşama ve basamak olduğunun farkına varıp, önümüzdeki turnuvalar için umut dolu bir takım olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Zamanla biz de çok istediğimiz kürsünün en üst basamağında olacağız. Türk voleybolunun gün geçtikçe çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum."



"Çok büyük bir sorumluluğumuz var"



Simge Aköz, çocuklar ve gençlerin kendilerini örnek almasından dolayı büyük sorumlulukları olduğunu dile getirdi.



Milli sporcu olarak saha içi ve dışındaki davranışlarına dikkat ettiklerini vurgulayan Simge, "Çok büyük bir sorumluluğumuz var. Çok fazla göz önünde olduğumuzun farkındayız. Küçük kardeşlerimizden, gençlerden büyük bir ilgi var. Bize, 'Sizi izledim ve voleybola olan ilgim arttı.' diyen kardeşlerimiz oluyor. Biz de elimizden geldiğince saha içinde ve dışındaki davranışlarımıza, yaklaşımlarımıza özen gösteriyoruz. Tabii ki hepimizin hataları ve yanlışları vardır ama biz terlettiğimiz formayla güzel başarılara imza attıkça, iyi mücadele ettikçe insanların bizim ne şartlarda emek verdiğimizi anlayacağına inanıyorum. Bizi takip etmelerinden, desteklemelerinden ve gençlere örnek olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.



"Her zaman yukarılardaki ivmeyi korumak mümkün olmuyor"



Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen sezonu istedikleri gibi bitiremediklerini anlatan Simge, uzun yıllar üst düzey performansı korumanın zor olduğunu söyledi.



Geçen sezon ligi 4. sırada bitirdiklerini kaydeden turuncu-beyazlı voleybolcu, "Eczacıbaşı, uzun senelerdir Türkiye Ligi'ni domine eden takımlardan bir tanesi. Ancak bu, belirli dönemlerde inişlerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Her zaman yukarılardaki ivmeyi korumak mümkün olmuyor. Bizim için geçen sezon çok zorlu geçti. Türkiye Ligi, çok kaliteli ve iyi takımlara sahip. Bu şartlarda tabii ki biri üzülecek. Ancak kalite arttıkça Eczacıbaşı'nın mücadelesi de artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Eczacıbaşı Dynavit olarak güzel ve dinamik bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan Simge Aköz, "Yeni bir yapılanma içindeyiz. Çok fazla umut vaat eden, çok mücadeleci bir takımız. Eczacıbaşı'nın her sezon olduğu gibi bu sezon da bütün kupalarda şampiyonluk hedefi var. Bu hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Bunu yapabilecek güce de sahibiz. Umarım sezon sonunda gülen taraf biz oluruz." diye konuştu.



Turuncu-beyazlı voleybolcu, bu sezon CEV Kupası'nda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "CEV Kupası'nda herhangi bir motivasyon düşüklüğü olacağını düşünmüyorum. Profesyoneller olarak görevimizi yapmakla yükümlüyüz. Gönül isterdi ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edelim ama sporda iniş ve çıkışlar mevcut. Biz de bu şartlarda elimizden gelenin en iyisini yaparak bütün kupalara talip olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.