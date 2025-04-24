NBA başkanı Adam Silver, eski Golden State Warriors yöneticisi Bob Myers ile gerçekleştirdiği 30 dakikalık söyleşide, ligin karşılaştığı güncel sorunları masaya yatırdı.



Silver, özellikle yerel yayıncılıktaki kriz ve NBA'in küresel genişleme stratejisi konularında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Silver, NBA'in bölgesel yayın anlaşmalarının artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını açık sözlülükle dile getirdi. Geleneksel medya platformlarının genç izleyiciyle bağ kuramaması, NBA takımlarını seyirci erişimi konusunda zorluyor:



"...Bunu bu kadar karamsar dile getirmek istemem ama [yerel maç yayınları], hızla çöken bir medya yapısına sıkışmış durumda."



Silver, önceki yıllarda sıkça duyulan "cord-cutters" (kablolu yayından çıkanlar) ifadesinin yerini bugünlerde yeni bir kavramın aldığını söylüyor:



"Artık birçok genç taraftar 'cord-nevers' dediğimiz bir grupta yer alıyor – yani hayatında hiç kablolu yayın kullanmamış insanlar. Bu yüzden, yerel yayınların durumu tanım gereği daha da kötüleşecek."



Silver, NBA'in bu duruma karşı yeni bir dijital strateji geliştirmesi gerektiğini savunuyor. Taraftarların yalnızca izlemek istedikleri içerikler için ödeme yapabileceği kişiselleştirilmiş yayın paketleri oluşturulmasının olası bir çözüm olabileceğini ifade etti:



"Bence şu anda canlı sporu hak ettiği kadar değerli görmüyoruz. Canlı sporun kendine has, özel bir doğası var. Ve bu hâlâ çok büyük bir değer taşıyor."



Silver'a göre, sporun gerçek değeri yalnızca reytinglerde ya da abonelik sayılarında değil, canlı ve anlık deneyimin insanlara sunduğu duyguda yatıyor.



Söyleşide Silver, NBA'in küresel büyüme hedeflerine de geniş yer ayırdı. Son yıllarda sıkça gündeme gelen lig genişlemesi (expansion) konusunda ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu:



"Henüz verilmiş bir karar yok. Bu kaçınılmaz bir sonuç değil. Ancak şu anki odak noktalarımızdan biri de NBA'in uluslararası büyümesidir."



Silver, küresel hedeflerine dair en çarpıcı ifadesini ise şu sözlerle ortaya koydu:



"Dünyanın dört bir yanına NBA bayrağını dikmek istiyorum."



Bu açıklama, NBA'in sadece Amerika kıtasıyla sınırlı kalmayacağını, yeni uluslararası pazarlar ve girişimlerle büyümesini sürdüreceğini net şekilde ortaya koyuyor. Bu doğrultuda, NBA'in Avrupa'da yeni takımlar, Asya'da özel ligler veya Afrika'da gelişen altyapı projeleri gibi girişimlere odaklanması beklenebilir.



