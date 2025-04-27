Sikan ve Banza'dan 7 gollü maç sonrası açıklamalar!

Trabzonsporlu futbolcular, Corendon Alanyaspor maçının ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Danylo Sikan, "Bugün zor olacağının farkındaydık ancak kazanmamız gerekiyordu. Yorgunduk, iki gün önce Göztepe'ye zor bir maç oynamıştık. Zubkov ile aynı sahada olmak işimi kolaylaştırıyor. Saha içerisinde neler yapabileceğimizi biliyoruz. Elimizden geleni yaparak takıma faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.
Simon Banza, "Aslında ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Özgüven kazanacağımızı biliyorduk. Bunu başardığımız için gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Danylo Sikan, "Bugün zor olacağının farkındaydık ancak kazanmamız gerekiyordu. Yorgunduk, iki gün önce Göztepe'ye zor bir maç oynamıştık. Zubkov ile aynı sahada olmak işimi kolaylaştırıyor. Saha içerisinde neler yapabileceğimizi biliyoruz. Elimizden geleni yaparak takıma faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.
Simon Banza, "Aslında ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Özgüven kazanacağımızı biliyorduk. Bunu başardığımız için gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.