Sheffield United Premier Lig'den düşen ilk takım oldu

Premier Lig'den bu sezon ilk düşen takım Sheffield United oldu.



32. hafta maçında Wolverhampton deplasmanına konuk olan Sheffield, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla bitime 6 hafta kala Sheffiield United matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. 2019-2020 sezonunda Premier Lig'e yükselen Sheffield, böylelikle 2 sezon sonra yeniden Championship'te yer alacak.



Öte yandan Wolverhamton'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Adama Traore'nin asisti ile Willian Jose kaydetti.



