Sheffield United Premier Lig'den düşen ilk takım oldu

Wolverhampton'a 1-0 yenilen Sheffield United, Premier Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sheffield United Premier Lig'den düşen ilk takım oldu
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18 Nisan 2021 01:00
Premier Lig'den bu sezon ilk düşen takım Sheffield United oldu.

32. hafta maçında Wolverhampton deplasmanına konuk olan Sheffield, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla bitime 6 hafta kala Sheffiield United matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. 2019-2020 sezonunda Premier Lig'e yükselen Sheffield, böylelikle 2 sezon sonra yeniden Championship'te yer alacak.

Öte yandan Wolverhamton'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Adama Traore'nin asisti ile Willian Jose kaydetti.



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