NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA izlenme oranlarının düşüşte olmasının sebebinin her takımın yüksek miktarda üç sayılık atış kullanması olduğunu öne sürdü.



'BIG' isimli podcast'indeki son bir bölümde Shaq, NBA'in izlenme oranlarının son zamanlarda neden düşüş eğiliminde olduğuyla ilgili görüşlerini dile getirdi ve bunun büyük ölçüde üç sayılık atışlar etrafında dönen modern oyun tarzıyla ilgili olduğunu söyledi:



"İzlenmeler azaldı çünkü hep aynı şeyi izliyoruz. Herkes aynı oyunları oynuyor. Tepe noktasında doğrudan elden teslim pas yapıp duruyorlar.



Dün bir koçla konuşurken, takımının 50 üçlük atmak istediğini söylemişti. Çünkü benim bu dönemde oynayıp oynayamayacağımı düşünmeye çalışıyorlardı. Maç başına 50 şut denesem, bunların 10-15'inde isabet bulmamın yeterli olduğunu söyledi. Ben de bunun şampiyonluk kazandırmayacak bir yöntem olduğunu açıkladım.



Herkes aynı şeyi seyrediyor ve Steph Curry ve bu diğer çocuklar oyunu mahvetmiş durumda. Golden State'in eskiden üçlük atmasına aldırmazdım ama artık her takımın üçlük atan bir oyuncusu var, neden herkes aynı stratejiyi izliyor? İzlenme sayısının, bazı şeyleri değiştirmediğimiz sürece düşmeye devam edeceğine inanıyorum."



Bu sezon, ilk birkaç hafta boyunca, lig ortalaması 296 denemede 106 üç sayılık isabeti gördü. Umut vadeden bir açılış gecesinin ardından, ESPN'in açılış gecesi izleyici sayısında %42'lik bir düşüş bildirmesiyle izleyici sayısında keskin bir düşüş yaşandı.



