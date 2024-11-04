Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, LA Clippers ile geçmişte yapılan takasının "kendi lehine sonuçlandığını" söyledi.



SGA yakın zamanda, mevcut takımıyla birlikte olmaktan memnun olduğunu ve eski takımına karşı dargınlık beslemediğini dile getirdi:



"Clippers'tayken harika bir yıl geçirmiştim. Yönetimdekiler takım için en iyi olduğunu düşündükleri bir takas yaptı. Aynı şey Thunder için de geçerli. Sonraki beş yılda ise kendi gelişimime ve takımın gelişimine odaklanmaya çalıştım. Oklahoma City Thunder için olabileceğim en iyi basketbol oyuncusu olmaya çalıştım. Ve işlerin benim lehime sonuçlandığını söyleyebilirim."



Clippers, 2019 yazında Paul George karşılığında Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, beş birinci tur draft hakkı ve iki draft hakkı takasını Clippers'a takas etmişti. Los Angeles'ın şampiyonluk için hazırlandığı sezonda, Kawhi Leonard da kadroya dahil olmuş fakat bu ikiliden hiçbir sonuç alınamamıştı.



Gilgeous-Alexander, OKC'nin 6-0 olduğu sezonda ortalama 26,5 sayı, 6,7 ribaund, 6,5 asist, 1,8 top çalma ve 1,2 blok ile oynuyor.



