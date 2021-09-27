Sezer Öztürk 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı 1 kişini öldüğü, 4 kişinin yaralandığı iddia edildi. Sezer Öztürk'ün cinayet nedeniyle tutuklandığı öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sezer Öztürk 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
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27 Eylül 2021 11:14
Futbol dünyası bu haberle çalkalanıyor. Türkiye'de Eskişehirspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen, 2015 yılında da aktif futbolculuk kariyerine son veren Sezer Öztürk'ün ismi cinayetle anılıyor.

Sezer Öztürk'ün Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı iddia edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre, Sezer Öztürk'ün cinayet iddiasıyla gözaltında olduğu, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandı.

2014'TE BIÇAKLANMIŞTI

2014 yılında Beşiktaş'ta forma giyerken Sezer Öztürk'ün ismi yine bir olaya karışmış bu kez bıçaklanan taraf olmuştu. Devre arası tatili için gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile dışarıya çıkan ezer Öztürk, burada karıştığı kavgada kuzeni ile birlikte bıçaklanmıştı. Sezer Öztürk kavgayı hafif yaralı atlatmıştı.


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