Sezer Öztürk 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranıyor

Futbol dünyası bu haberle çalkalanıyor. Türkiye'de Eskişehirspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen, 2015 yılında da aktif futbolculuk kariyerine son veren Sezer Öztürk'ün ismi cinayetle anılıyor.



Sezer Öztürk'ün Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı iddia edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Sezer Öztürk ve beraberindekiler Almanya plakalı araç ile kaçtı. Aracın O.D.'ye ait olduğu anlaşıldı. Ancak O.D.'nin Ağustos ayında Almanya'ya gittiği belirlendi. Olaya karışan Sezer Öztürk ile yanındaki Ö. G. ve A.M. olay yerinden lüks araç ile kaçarak uzaklaştı. Şüphelilerden A.M. teslim oldu. A.M. 21 Eylül'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli Sezer Öztürk ve Ö.G.'nin halen firar durumunda bulundukları öğrenilirken, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli Öztürk hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.



2014'TE BIÇAKLANMIŞTI



2014 yılında Beşiktaş'ta forma giyerken Sezer Öztürk'ün ismi yine bir olaya karışmış bu kez bıçaklanan taraf olmuştu. Devre arası tatili için gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile dışarıya çıkan ezer Öztürk, burada karıştığı kavgada kuzeni ile birlikte bıçaklanmıştı. Sezer Öztürk kavgayı hafif yaralı atlatmıştı.