İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Sevilla, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.
Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Sevilla, 1-0 kazanmayı başardı.
Sevilla'nın golünü 87. dakikada Akor Adams kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sevilla, son 5 maçtaki 3. galibiyetini elde etti. Rayo Vallecano'nun ise galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.
Sevilla, ligdeki puanını 10'a yükseltti ve 9. sırada konumlandı. Rayo ise puanla 16. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Sevilla, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Rayo Vallecano, Real Sociedad'a konuk olacak.
