İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Sevilla, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Sevilla, 1-0 kazanmayı başardı.Sevilla'nın golünü 87. dakikada Akor Adams kaydetti.Bu sonuçla birlikte Sevilla, son 5 maçtaki 3. galibiyetini elde etti. Rayo Vallecano'nun ise galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.Sevilla, ligdeki puanını 10'a yükseltti ve 9. sırada konumlandı. Rayo ise puanla 16. sırada yer aldı.Ligde gelecek hafta Sevilla, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Rayo Vallecano, Real Sociedad'a konuk olacak.