28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0DA
28 Eylül
Lecce-Bologna
1-013'
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2DA
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1DA
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
3-275'
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-045'
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-145'
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
0-016'
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-016'
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Sevilla, üç puanı son anlarda kaptı!

İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Sevilla, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

28 Eylül 2025 17:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sevilla, üç puanı son anlarda kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Sevilla, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Sevilla, 1-0 kazanmayı başardı.

Sevilla'nın golünü 87. dakikada Akor Adams kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Sevilla, son 5 maçtaki 3. galibiyetini elde etti. Rayo Vallecano'nun ise galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Sevilla, ligdeki puanını 10'a yükseltti ve 9. sırada konumlandı. Rayo ise puanla 16. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Sevilla, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Rayo Vallecano, Real Sociedad'a konuk olacak.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
