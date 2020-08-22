Sevilla 6'da 6 yaptı

UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı tarihinde 6. kez müzesine götüren Sevilla, böylelikle çıktığı tüm finalleri kazanmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Sevilla 6'da 6 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2020 00:33
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı ekibi Sevilla, çıktığı 6. finalden de kupayla ayrıldı.

İspanyol kulübü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Öte yandan, bu sezon turnuvaki 7. golünü atan Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 11. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da skor üreterek kendisine ait rekoru geliştirdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için