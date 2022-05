Servet Yardımcı'ya TFF Başkanlığı için adaylık çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için Servet Yardımcı'ya adaylık çağrısı geldi.



1. Lig Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Servet Yardımcı'nın TFF Başkanlığı için bir an önce adaylığını açıklamasını beklediğimizi kamuoyuna duyurmak istemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.



İşte yapılan açıklama:



"Kamuoyunun Dikkatine, 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Sayın Nihat Özdemir'in ayrılmasından sonra gelişen süreçte Sayın Servet Yardımcı Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini devralmıştır. 16 Haziran 2022 Perşembe tarihinde saat 10:00'da düzenlenecek Seçimli ve Olağan Genel Kurulu'na çok kısa bir süre kalmasına rağmen Başkanlık ile ilgili olarak belirsizliğin devam etmesinden dolayı 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak bir açıklama yapma gerekliliği hasıl olmuştur. 04 Nisan 2022 tarihinden bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunan, yaklaşık son 10 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olan ve son 5 yıldır UEFA Yönetim Kurulu üyesi olarak ülkemizi Avrupa'da temsil eden Spor Yöneticisi Sayın Servet Yardımcı'nın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için bir an önce adaylığını açıklamasını beklediğimizi kamuoyuna duyurmak istemekteyiz. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçiminde Sayın Servet Yardımcı'nın Başkan seçilmesinin ve 1 yıl bu başkanlık görevine devam etmesinin Türk futbolu adına fayda getireceğini, UEFA'da yer alan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ayın zamanda kendi federasyonlarının başkanlık görevini yürütmelerinden dolayı Türk futbolunun geliştirilmesine katkı sağlayacağını inanmaktayız. 1.Lig Futbol Kulüpler Birliği Derneği olarak, Sayın Servet Yardımcı'nın bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adaylığını açıklamasını beklemekteyiz. 16 Haziran 2022 Perşembe saat 10:00'da düzenlenecek Seçimli ve Olağan Genel Kurulu'nda 1.Lig'de mücadele eden 19 kulübün temsilcileri olarak Sayın Servet Yardımcı'ya vereceğimiz desteğin Türk futbolunda hayırlara vesile olmasını diler ve saygılarımızı sunarız"





