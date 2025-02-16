Servet Çetin'den maç sonrası hakem eleştirisi!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.



Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin maçın ardından konuştu. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, ilk kırmızı kart pozisyonunun doğru olduğunu, kendilerine verilse de doğruları söylediklerini kaydetti.



Kendilerine 3 hafta üst üste aynı pozisyondan dolayı lehte karar verilmediğini, Alberk Koç'un ilk sarı kartında pozisyonu başka oyuncunun yaptığını ve hakemin yanlış oyuncuya kart verdiğini savunan Çetin, hakemlerin adaletli maç yönetmesi durumunda mutlu olacaklarını söyledi.



Maç öncesinde toplantı yaptıklarını aktaran Çetin, "Eksik kalmayalım, kırmızı kart görmeyelim' diye söyledim. Ona rağmen kırmızı kart gördük ve 9 kişi kaldık. Sevindirici tarafı 9 kişi kaldıktan sonra yine de 1 puan aldık. Biz burada galip gelmek istiyorduk." dedi.



Çetin, ilk yarıda ürkek bir oyun sergilediklerinden bahsederek, "İkinci yarıda önde baskı yapmaya çalıştık. Rakibin oyun kurmasını aldığımız önlemlerle engelledik. Biraz daha öz güven olsaydı pozisyonlar da bulabilirdik. Kırmızı kartlardan sonra maalesef yaslanmak zorunda kaldık. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



