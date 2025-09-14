Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, Serik Spor'u konuk etti.



Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Serik Spor 2-1 kazandı.



İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada ilk golü Iğdır FK'den Gianni Bruno kaydetti.



Serik Spor'a galibiyeti getiren golleri ise 71. dakikada Batuhan İşçiler ve 80. dakikada Joao Amaral kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, 5 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı. Serik Spor ise puanını 7'ye yükseltti ve 11. sıraya yerleşti.



Ligde bir sonraki hafta Iğdır FK, Ümraniyespor'a konuk olacak. Serik Spor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.



