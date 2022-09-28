Serie A'da ilk kadın hakem

İtalya Ligi'nde 8. haftadaki Sassuolo - Salernitana karşılaşmasına Maria Sole Ferrieri Caputi atandı. Caputi, lig tarihinde bir maçta düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Serie A'da ilk kadın hakem
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28 Eylül 2022 18:09
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak.

Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.

31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.

Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.

İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.

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