Serhat Sütlü: 'Eksik noktalarımızı onaracağız'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, takımdaki eksiklikleri gidererek gelecek haftaya hazırlanacaklarını söyledi.



Sütlü, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.



Bekledikleri analizler sonucu Antalya'da karşılaşacaklarını düşündükleri oyunun ortaya çıktığını belirten Sütlü, "Antalyaspor'un üçüncü bölgeye atılan yüksek toplar, ikili mücadeleler ve ikinci toplarla sonuca gitme isteği. Bunlara da hazırlandık. İkinci toplarla ilgili planlarımızı da yaptık. Antalyasporlu oyuncuların daha erken reaksiyonları, topa sahip olup, sonuca gitmelerini sağladı. Özellikle bu oyunun oynanma süreleri çok düşük kaldı, topun dışarıda olduğu süreler, oyunun durduğu anlar, bunların oyuna ilavesi. İki dakikayla ilk yarıyı tamamlıyor olduk. Ne olursa olsun 1-0 ile soyunma odasına girmekle 2-0 girmek arasında çok fark var. Üç golden dönen sonucumuz var. İlki ofsayt evet doğru bir karardı, tebrik ediyorum. Son ikisi faulle kesilen goller. Bizce doğru değil. Tekrar baktık tekrar da inceleriz. Bir an önce analizimizi yapıp, eksik kaldığımız noktaları onarıp, bir sonraki haftaya hazırlığımızı yapıyor olacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.



