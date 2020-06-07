Sergen Yalçın'ın gözü Kartal Kayra Yılmaz'da

Beşiktaş'ta, kulübün alt yapısından gelen Kartal Kayra Yılmaz, takım çalışmalarında ön plana çıkıyor. Genç oyuncu, çalışkan ve hırslı görüntüsüyle teknik direktör Sergen Yalçın'ı memnun ediyor.

Sergen Yalçın'ın gözü Kartal Kayra Yılmaz'da
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07 Haziran 2020 09:42
Süper Lig'in kalan bölümünde daha fazla genç oyuncunun şans bulacağı Beşiktaş'ta, kulübün alt yapısından gelen Kartal Kayra Yılmaz, takım çalışmalarında ön plana çıkıyor.

19 yaşındaki ön libero, çalışkan ve hırslı görüntüsüyle teknik direktör Sergen Yalçın'ı memnun ediyor.

Yetenekli futbolcu, ligde kalan 8 haftada orta sahada; Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny ve Dorukhan Toköz'le değişmeli olarak görev yapacak.

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