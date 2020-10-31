Sergen Yalçın, Malatyaspor maçı planını kurdu!

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen ve Milli aranın da eklenmesiyle yaklaşık 3 haftayı maç yapmadan geçiren Siyah-Beyazlılar, 6. haftada karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 3-2 yenmişti.



Ligde 3 maç sonra alınan galibiyetin ardından takımın üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtan teknik direktör Sergen Yalçın, 7. hafta mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecekleri Yeni Malatyaspor mücadelesinden de zaferle ayrılmayı amaçlıyor. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Yalçın, 3 puana giden en kısa yolu dün oyuncularıyla paylaştı. İdmanın ardından yapılan taktik toplantısında erken bir gol bulmanın önemine değinen Sergen hoca, Vodafone Park'taki oyunda önce öne geçip ardından karşılaşmanın sonuna kadar bulunacak diğer gollerle üst üste ikinci galibiyetlerini elde etmeyi planlıyor.



İlk 15 dakika çok kritik



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, kanat oyuncularının eksikliği sebebiyle yine sol açıkta forma vereceği Cyle Larin ve takımın forveti Vincent Aboubakar'a skor konusunda güveniyor. Hücum hattında forma giyecek diğer isimlerden de bu 2'liye sık sık pozisyon yaratmalarını isteyen Yalçın, rakibin direncini ilk 15 dakikalık bölümde kırıp ardından takımın 3 puanla buluşturmayı istiyor.



