Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu.
DHA'da yer alan habere göre; Hatayspor'da Murat Şahin dönemi başlayacak.
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağladı.
İLK KEZ KULÜP ÇALIŞTIRACAK
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak. 48 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI
Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
DHA'da yer alan habere göre; Hatayspor'da Murat Şahin dönemi başlayacak.
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağladı.
İLK KEZ KULÜP ÇALIŞTIRACAK
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak. 48 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI
Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.