Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu.DHA'da yer alan habere göre; Hatayspor'da Murat Şahin dönemi başlayacak.Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağladı.Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak. 48 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.