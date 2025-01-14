Hatayspor'dan sürpriz anlaşma; Murat Şahin

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağladı.

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Hatayspor'dan sürpriz anlaşma; Murat Şahin
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14 Ocak 2025 13:57
Son güncelleme 14 Ocak 2025 14:12
Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu.

DHA'da yer alan habere göre; Hatayspor'da Murat Şahin dönemi başlayacak.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağladı.

İLK KEZ KULÜP ÇALIŞTIRACAK

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak. 48 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.


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