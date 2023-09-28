Sergen Yalçın için Samsunspor açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından gündeme birçok isim geldi.



Bu isimlerden biri Sergen Yalçın olurken, Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım,50 yaşındaki teknik adamla görüşmeleri olduğunu söyledi.



Bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın cephesinden yeni bir açıklama geldi. Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin, başarılı teknik adamın Anadolu'da çalışmayı düşünmediğini söyledi.



MURAT ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA!



Murat Şahin, "Sergen Yalçın'ın Samsunspor ile bir görüşmesi oldu. Şu an için Anadolu'da çalışmayı çok düşünmüyor. Sergen Yalçın, hedeflerine uygun bir kulübü bekliyor." ifadelerini kullandı.



Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki Yalçın, 2021 yılında görevinden ayrılmıştı. Siyah beyazlı takımın balında 79 maça çıkan başarılı teknik adam, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.



