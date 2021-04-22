Sergen Yalçın golcü arıyor

Puan kaybettiği son 4 maçın 3'ünde gol atamayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, santrfor arıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın golcü arıyor
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22 Nisan 2021 10:09
Beşiktaş'ta gözler forvet hattında… Sezonun büyük bölümünde ofansif başarısıyla dikkat çeken Beşiktaş, puan kaybettiği son dört maçta gol yollarında etkisiz kaldı. Fenerbahçe derbisinde kaleci Altay'ı bir kez geçebilen siyah-beyazlılar, Kasımpaşa, Sivasspor ve Ankaragücü'ne (iki gol de rakiptendi) gol atamadı.

Aboubakar'ın bir hafta içinde oynanacak Kayseri ve Rize sınavlarında forma giymesinin de beklenmemesi sonrası golcü sorunu yeniden gündeme geldi. Cenk ve Hasic de sezonu kapatmışken eldeki tek santrfor, ligdeki 15 golünün sadece ikisini söz konusu pozisyonda oynarken atan Larin. Ancak Kanadalı da formsuz. Teknik patron Sergen Yalçın; Larin, Ljaijc ve N'Koudou'yu idmanlarda dönüşümlü olarak santrforda deneyecek. Hücum oyuncularının performansının artırılması adına çalışmalar yapılacak.

"KALDIRIN BAŞINIZI"

Sivasspor deplasmanında kaybedilen 2 puana rağmen teknik patron Sergen Yalçın, takımına inandığını gösterdi. Basın toplantısında "Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Diğerleri ikinci aday olur" diyen Yalçın, bir gün izin verdiği futbolcularına ise soyunma odasında şu sözlerle seslendi: "Başınızı kaldırın. Hiçbir şey kaybetmedik. Şampiyonluk yolundaki en güçlü takım biziz. Mutlu sona da ulaşacağız. Önümüzde zorlu maçlar var. Onlara hazırlanmalı ve gücümüzü göstermeliyiz."  

 


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