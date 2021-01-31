Sergen Yalçın ayrılığı açıkladı! Transfer için mesaj verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Nicolas Isimat-Mirin'in karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.



Trabzonspor maçı öncesi konuşan Sergen Yalçın "Sezon ortasında herkes kadrosunu güçlendiriyor. Mirin gitti. Bilal katıldı, Cenk katılacak. Ufak da olsa takviye yapmaya çalıştık. Zaten iyi geniş bir kadromuz var. Kulübümüz ekonomimiz doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gökhan 2 hafta olmayacak. O da hoş olmadı. Tam formunu yakalamıştı." dedi.



Transferle ilgili camiaya mesaj veren Sergen Yalçın "Taraftar bazen tepki gösteriyor ama çok da şey yapmamak, kulübün durumunu bilmek lazım. Cenk önemli, kulübü bilen, şampiyonluk yaşamış, Premier Lig'de oynayan önemli bir oyuncu. Mutlaka katkı sağlayacaktır." diye konuştu.



BEŞİKTAŞ FESİH BEDELİ ÖDEYECEK



Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş Mirin'e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı. Siyah beyazlılarların Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.



