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Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu. La Liga'ya bu sezon yükselen ve teknik direktörlüğünü Leo Franco'nun yaptığı Huesca, Serdar Gürler'in transferini resmen açıkladı.Huesca'nın yaptığı açıklamada, Serdar Gürler ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve milli oyuncunun 8 Ağustos Çarşamba günü takıma katılacağı belirtildi.Geçtiğimiz gün Serdar Gürler sağlık kontrolünden geçtiği videoyu Instagram hesabından paylaşarak transferi duyurmuştu.Huesca, Serdar Gürler'in bonservisi için Osmanlıspor'a 2,5 milyon euro ödeyecek.