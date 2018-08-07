  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!
  •  
    Ve 2,8 milyon euroluk teklif! G.Saray değil...
  •  
    Ve Yerry Mina'nın yeni takımı BELLİ OLUYOR!
  •  
    Beşiktaş'ta Negredo için flaş ayrılık kararı var!..
  •  
    Galatasaray'da çok acil zirve! "Hemen imzala.."

Serdar Gürler transferini açıkladılar

Bonservisi Osmanlıspor'da olan ve Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ile adı geçen Serdar Gürler'in Huesca'ya transferi açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Gürler transferini açıkladılar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2018 14:41
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu. La Liga'ya bu sezon yükselen ve teknik direktörlüğünü Leo Franco'nun yaptığı Huesca, Serdar Gürler'in transferini resmen açıkladı.

Huesca'nın yaptığı açıklamada, Serdar Gürler ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve milli oyuncunun 8 Ağustos Çarşamba günü takıma katılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz gün Serdar Gürler sağlık kontrolünden geçtiği videoyu Instagram hesabından paylaşarak transferi duyurmuştu.

Huesca, Serdar Gürler'in bonservisi için Osmanlıspor'a 2,5 milyon euro ödeyecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için