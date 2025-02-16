Serdal Adalı: 'Mücadeleye devam edeceğiz'

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek şampiyon oldu.Mağlubiyetin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maç sonu soyunma odasında takımı ile bir araya geldi.Beşiktaşlı basketbolcuları teselli eden Adalı, şu açıklamarı yaptı.