Serdal Adalı: 'Mücadeleye devam edeceğiz'

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek şampiyon oldu.
Mağlubiyetin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maç sonu soyunma odasında takımı ile bir araya geldi.
"HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUZ"
Beşiktaşlı basketbolcuları teselli eden Adalı, şu açıklamarı yaptı.
"Canınızı sıkmayın. Hepinizle gurur duyuyoruz. Çok büyük bir mücadele verdiniz. Mücadeleye devam edeceğiz. Arkanızdayız. Siz çalışmaya devam edin. Hocanıza da sizlere de güveniyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz."
Mağlubiyetin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maç sonu soyunma odasında takımı ile bir araya geldi.
"HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUZ"
Beşiktaşlı basketbolcuları teselli eden Adalı, şu açıklamarı yaptı.
"Canınızı sıkmayın. Hepinizle gurur duyuyoruz. Çok büyük bir mücadele verdiniz. Mücadeleye devam edeceğiz. Arkanızdayız. Siz çalışmaya devam edin. Hocanıza da sizlere de güveniyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz."