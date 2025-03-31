Serdal Adalı: "Fenerbahçe'yi de yeneceğiz"

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Beşiktaş başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı: 'Fenerbahçe'yi de yeneceğiz'
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31 Mart 2025 09:52
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray galibiyetiyle taraftara bayram hediyesi verdiklerini söyledi.

Posta'dan Faik Gürses'e konuşan Adalı, "Maçtan 3 gün önce Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Bu galibiyeti bayram şekeri olarak büyük taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.

Adalı, "Bu galibiyet camiamıza büyük moral oldu. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz." dedi.

Beşiktaş'ın başkanı, "Bu sezon yine Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." diyerek hedefi gösterdi. 

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