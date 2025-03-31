Serdal Adalı: 'Fenerbahçe'yi de yeneceğiz'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray galibiyetiyle taraftara bayram hediyesi verdiklerini söyledi.
Posta'dan Faik Gürses'e konuşan Adalı, "Maçtan 3 gün önce Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Bu galibiyeti bayram şekeri olarak büyük taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.
Adalı, "Bu galibiyet camiamıza büyük moral oldu. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz." dedi.
Beşiktaş'ın başkanı, "Bu sezon yine Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." diyerek hedefi gösterdi.
Posta'dan Faik Gürses'e konuşan Adalı, "Maçtan 3 gün önce Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Bu galibiyeti bayram şekeri olarak büyük taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.
Adalı, "Bu galibiyet camiamıza büyük moral oldu. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz." dedi.
Beşiktaş'ın başkanı, "Bu sezon yine Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." diyerek hedefi gösterdi.