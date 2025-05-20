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Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddiaları gündem olmuştu. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

calendar 20 Mayıs 2025 13:40 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 13:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo açıklaması
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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'dan Ergin Aslan'a açıklamalarda bulundu. Aslan sosyal medya hesabından Adalı'nın açıklamalarını paylaştı.

"KALE ALTINDA PETROL BULDUM"

Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklamasında, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım." ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Adalı ayrıca, "Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor." diyerek Ronaldo'nun maaşına dikkat çekti.

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"KAÇ PARA KAZANDIKLARINDAN HABERLERİ VAR MI!"

Serdal Adalı son olarak, "Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?" şeklinde konuştu. 


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