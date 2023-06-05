Şenol Güneş'ten yeni sezon mesajı

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, yeni sezon öncesinde hem bu sezon hem de gelecek sezon için açıklamalar yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten yeni sezon mesajı
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05 Haziran 2023 15:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Kasımpaşa mücadelesi sonrasında hem bu sezon hem de gelecek sezon için birtakım değerlendirmelerde bulundu.

"GALİBİYETLE TAMAMLAYALIM"

Öğrencilerinden hafta içi oynanacak olan Konyaspor mücadelesine odaklanmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Sezonun ikinci yarısında güzel bir performans sergiledik. Şimdi evimizde sezonu galibiyet ile tamamlayalım" diye konuştu.

Yeşil-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşma sonrasında yeni sezon için adım atacaklarını da belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın ardından yeni sezonun planlamasına bakacağız."

"EN İYİ KARARI ALIRIZ"

"Bu maça kadar her şeyi kenara koyun. Ardından tüm konuları hep birlikte ya da ikili görüşmeler yaparak konuşup herkes için en iyi karar neyse onu alırız" dedi.

Güneş, yaptığı bu konuşmanın ardından öğrencilerine bir gün izin verdi. Kara Kartal, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. 

 
 

 

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