Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor karşılaşmasından önce konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 19:26
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Son maçtan sonra süre çok kısaydı. Yenileme antrenmanıyla buraya geldik. Problemli oyuncuları getirmedik. Gedson, Rebic'in sakatlıkları var. Gökhan İnler, Tayfur Bingöl ve Bailly statü gereği yok. Onun dışında bütün oyuncular hazır. Rakibimiz güçlü, iyi bir takım. Hücum aksiyonları fazla olabilen bir takım. Kendi sahasında seyircisiyle bütünleşen bir takım. Zor bir maç. Biz de kendimize güveniyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Rebic ve Gedson için, "Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda birinin belinde rahatsızlık var" sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery