Şenol Güneş'ten Emre Bilgin kararı

Teknik direktör Şenol Güneş, kaleci konusunda kararını verdi. Genç kalecilerin gelişim göstermesini isteyen Güneş, fikrini yönetime iletti.



Deneyimli hocanın isteğiyle henüz istenen düzeyde olmayan 18 yaşındaki Emre Bilgin'in kiralık olarak süre alabileceği bir takıma gönderilmesine karar verildi.



Emre'nin gidişi sonrası Utku Yuvakuran listeye dahil edilecek.



EMRE BİLGİN KİMDİR



Emre Bilgin, 26 Şubat 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Bayrampaşa Demirspor'da başlayan Emre, bir yıl sonra Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve Siyah Beyazlı ekibin altyapısına 20 top karşılığında transfer edildi.



Akademinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan genç oyuncu, Ağustos 2020'de profesyonel sözleşmeye imza attı. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki kaleci, U15, U16, U18 ve U19 Milli Takımları'nda da forma giydi.



1.88 boyunda olan ve sol ayağını kullanan Emre, Bu sene 3 kez U19 Takımı'nın kalesini korudu, hiç gol yemedi.





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