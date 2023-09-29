Şenol Güneş'in en kötü başlangıcı!

2023-24 sezonu Beşiktaş adına hiç de iyi başlamadı. 6. hafta itibarıyla 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alıp, 10 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, 8 gol atarken ağlarında 9 top gördü ve eksi 1 averaja düştü.
Kartal'ın başında altıncı sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş, ilk defa bu periyotta 2 yenilgi birden yaşadı.
Ayrıca Beşiktaş'ın başında en düşük puanını toplandığı, en çok gol yenilen ve en az gol atılan dönemi oldu.
KONYASPOR MAÇINA KARDEŞLER
Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Kardeşler'in bu sezon düdük çaldığı 3 Süper Lig maçının 2'sini deplasman ekipleri, 1'ini ise ev sahibi takım kazandı.
Kartal'ın başında altıncı sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş, ilk defa bu periyotta 2 yenilgi birden yaşadı.
Ayrıca Beşiktaş'ın başında en düşük puanını toplandığı, en çok gol yenilen ve en az gol atılan dönemi oldu.
KONYASPOR MAÇINA KARDEŞLER
Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Kardeşler'in bu sezon düdük çaldığı 3 Süper Lig maçının 2'sini deplasman ekipleri, 1'ini ise ev sahibi takım kazandı.