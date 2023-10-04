Şenol Güneş, Djiku yerine Amartey'i seçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, stoper transferi için Alexander Djiku ve Daniel Amartey isimleri arasından küme düşmesine rağmen Leicester'ın Ganalı stoperi Amartey'i tercih etmişti.
Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'ye giden Alexander Djiku'yu pas yüzdesi düşük, topla az oynayan klasik stoper olduğu için reddettiği, Daniel Amartey'i ise pas yüzdesi daha yüksek oyun kurma özelliği daha fazla olduğu için tercih ettiği öne sürüldü.
Her iki oyuncunun da bonservisi elindeyken Beşiktaş, Amartey ile imzaladı. 28 yaşındaki Amartey, bu sezon 8 resmi maçta 587 dakika süre aldı.
Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'ye giden Alexander Djiku'yu pas yüzdesi düşük, topla az oynayan klasik stoper olduğu için reddettiği, Daniel Amartey'i ise pas yüzdesi daha yüksek oyun kurma özelliği daha fazla olduğu için tercih ettiği öne sürüldü.
Her iki oyuncunun da bonservisi elindeyken Beşiktaş, Amartey ile imzaladı. 28 yaşındaki Amartey, bu sezon 8 resmi maçta 587 dakika süre aldı.