Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti

Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti
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10 Mart 2020 14:26
Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 13-14 Mart tarihlerinde Nottingham şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyona 13 ülkeden 23 takım katılacak.

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