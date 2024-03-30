Semih Kılıçsoy için açıklama: 'Milli servet'

2002 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan, Zihinsel Performans Antrenörü/Mentor Prof. Dr. Turgay Biçer, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi sonrası yaşanan krizi değerlendiren Biçer, "Yaş olarak küçük ama profesyonel bir ligde oynuyor. Bu baskılara hazır olması gerekir. Kadroda oynamayacaksa da oyuncuyu üzmeden güzel bir şekilde anlatılmalı durum. Bu çocuklar milli servet, geleceğe bir yatırım. Semih de güçlü durup bu tarz problemleri mesele haline getirmeden çözmeyi öğrenmeli. Bu gençler profesyonel gelişimlerinin yanı sıra duygusal olgunlukları için de eğitim almalılar. Semih, sorumluluk alıp kendi hayatının dümenine geçmeli. Böyle şeylerden gücenmemeli" dedi.
ARDA GÜLER YORUMU
Öte yandan Real Madrid'de fazla süre almadığı için İspanyol medyasında sürekli gündem olan milli futbolcu Arda Güler için aceleci davranmanın yanlış olacağını vurgulayan Biçer, "Bunlar 17-18 yaşında dünya çapında süper yetenek olsalar dahi henüz daha çocuklar, bunu unutmayalım. Zihinsel olgunluk olmadan yol almak zor. Yavaş yavaş bir yerlere getirilmeli. Arda'da izlenen yol, insanlar tepki gösterse de doğru. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmayan birisini 90 dakika oynatırsanız, o futbolcuyu kaybedersiniz. Ancelotti ne zaman oynatacağını bilir. Arda'ya şu an orada fiziksel ve psikolojik testler yapılıyor. Sonuçlarını kim biliyor da konuşuyor" diye konuştu.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi sonrası yaşanan krizi değerlendiren Biçer, "Yaş olarak küçük ama profesyonel bir ligde oynuyor. Bu baskılara hazır olması gerekir. Kadroda oynamayacaksa da oyuncuyu üzmeden güzel bir şekilde anlatılmalı durum. Bu çocuklar milli servet, geleceğe bir yatırım. Semih de güçlü durup bu tarz problemleri mesele haline getirmeden çözmeyi öğrenmeli. Bu gençler profesyonel gelişimlerinin yanı sıra duygusal olgunlukları için de eğitim almalılar. Semih, sorumluluk alıp kendi hayatının dümenine geçmeli. Böyle şeylerden gücenmemeli" dedi.
ARDA GÜLER YORUMU
Öte yandan Real Madrid'de fazla süre almadığı için İspanyol medyasında sürekli gündem olan milli futbolcu Arda Güler için aceleci davranmanın yanlış olacağını vurgulayan Biçer, "Bunlar 17-18 yaşında dünya çapında süper yetenek olsalar dahi henüz daha çocuklar, bunu unutmayalım. Zihinsel olgunluk olmadan yol almak zor. Yavaş yavaş bir yerlere getirilmeli. Arda'da izlenen yol, insanlar tepki gösterse de doğru. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmayan birisini 90 dakika oynatırsanız, o futbolcuyu kaybedersiniz. Ancelotti ne zaman oynatacağını bilir. Arda'ya şu an orada fiziksel ve psikolojik testler yapılıyor. Sonuçlarını kim biliyor da konuşuyor" diye konuştu.