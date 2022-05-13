Sema Çalışkan, İstanbul'da çeyrek finalde

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sema Çalışkan çeyrek finale yükseldi.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde 70 kiloda son 16 tur maçına çıkan Sema Çalışkan, ABD'li Morelle McCane ile karşılaştı.
Rakibini üç raunt sonucunda 3-2 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.
Sema Çalışkan, Erdenetuya Enkhbaatar-Daria Parada karşılaşmasının galibiyle 16 Mayıs Pazartesi günü çeyrek finalde karşılaşacak.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde 70 kiloda son 16 tur maçına çıkan Sema Çalışkan, ABD'li Morelle McCane ile karşılaştı.
Rakibini üç raunt sonucunda 3-2 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.
Sema Çalışkan, Erdenetuya Enkhbaatar-Daria Parada karşılaşmasının galibiyle 16 Mayıs Pazartesi günü çeyrek finalde karşılaşacak.
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