Selçuk İnan: 'Galatasaray'ı yeneriz inşallah'

Kocaelispor-Galatasaray karşılaşması, 9 Kasım Pazar saat 17.00'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.





Kocaelispor'da hafta sonu Galatasaray'la oynanacak lig maçının hazırlıkları devam ederken teknik direktör Selçuk İnan, bu karşılaşmayı kazanabilmeleri için bugüne kadar verdikleri mücadelenin üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Dün itibariyle Galatasaray maçının hazırlıklarına başladıklarını belirten Selçuk İnan, Petkovic'in sakatlığının devam ettiğini bu nedenle hafta sonu oynama ihtimalinin olmadığını, Haidara'nın ise bugün itibariyle antrenmanlara çıkacağını bildirdi.İnan, Türkiye'nin en önemli takımlarından birine karşı oynayacaklarına değinerek, "dedi.Son dönemlerde formda olduklarını vurgulayan İnan, "" diye konuştu.İnan, bir gazetecinin sorusu üzerine, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile yapacağı maçın Galatasaray'ı fiziksel olarak etkileyebileceğini belirterek, şöyle devam etti: