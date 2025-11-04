04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Selçuk İnan: "Galatasaray'ı yeneriz inşallah"

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, "Maçı kazanmak için bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin üstüne çıkmamız gerekiyor. Rakibin kim olduğunu düşünmeden kazanmak için çalışıyoruz. Kazanırsak çok önemli iş yapmış oluruz" dedi.

calendar 04 Kasım 2025 14:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Galatasaray'ı yeneriz inşallah'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor'da hafta sonu Galatasaray'la oynanacak lig maçının hazırlıkları devam ederken teknik direktör Selçuk İnan, bu karşılaşmayı kazanabilmeleri için bugüne kadar verdikleri mücadelenin üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün itibariyle Galatasaray maçının hazırlıklarına başladıklarını belirten Selçuk İnan, Petkovic'in sakatlığının devam ettiğini bu nedenle hafta sonu oynama ihtimalinin olmadığını, Haidara'nın ise bugün itibariyle antrenmanlara çıkacağını bildirdi.


İnan, Türkiye'nin en önemli takımlarından birine karşı oynayacaklarına değinerek, "Çok önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Pazar günü belki de bu senenin rekorunu kıracağız. Sahada 40 bine yakın taraftarımız olacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var." dedi.

Son dönemlerde formda olduklarını vurgulayan İnan, "Bir gerçek var ki bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelenin de üstüne çıkmamız gerekiyor bu maçı kazanabilmek için. Oyuncularım da bunun farkında. Bütün çalışmalarımız da bu şekilde olacak." diye konuştu.

İnan, bir gazetecinin sorusu üzerine, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile yapacağı maçın Galatasaray'ı fiziksel olarak etkileyebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"En nihayetinde çok geniş bir kadrosu var Galatasaray'ın. Biz Ajax maçıyla bir bağlantı kurmaya çalışmıyoruz şu anda kendi maçımızla ilgili. Biz kendi maçımızda Galatasaray'a karşı doğru bir oyunla, doğru bir stratejiyle ve rakipten daha çok mücadele ederek oynamaya çalışacağız. Eğer bunların hepsini doğru şekilde sahaya yansıtırsak, taraftarlarımızın da desteğiyle kendi şehrimizde kazanan taraf oluruz inşallah."

Kocaelispor-Galatasaray karşılaşması, 9 Kasım Pazar saat 17.00'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.