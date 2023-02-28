Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının 58. dakikasında oyuna 17 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy'u aldı. İlk kez Beşiktaş A Takımı'nda forma giyen ve Süper Lig'de mücadele eden genç Semih gerek fizik gücüyle gerekse top tekniğiyle sınıfı geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonrası genç yıldızı özel olarak kutladığı öğrenildi.



U19 LİGİNDE 14 MAÇTA 17 GOL ATTI



Altyapıdaki istatistikleriyle dikkat çeken Semih Kılıçsoy, U19 Ligi'nde 14 maçta 17 kez fileleri havalandırdı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çeken 17 yaşındaki yıldız adayı milli takımda da attığı gollerle adından söz ettirdi. Genç Semih, U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyerken 1 gol attı. U17 Milli Takımı'nda 13 maçta 9, U14'te 2 maçta 2, U15 milli takımında ise 6 maçta 5 gol attı.



BU FORMAYI GİYMEK HAYALİMDİ



Antalyaspor maçı sonrası konuşan Semih Kılıçsoy heyecanını gizleyemedi. Genç golcü, "Altyapısında yetiştiğim Beşiktaş'ta bu formayı giymek, bu stadyumda oynamak hayalimdi. İlk maçıma çıktım. İnşallah daha çok çalışıp daha çok süre bulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



ANKARAGÜCÜ MAÇINDA TAKİP EDİLECEK



Altyapıdan itibaren Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy, Ankaragücü maçında markaj altına alınacak. Avrupa'nın önemli scoutlarının Beşiktaş'ın hafta sonu oynayacağı Ankaragücü maçında tribünden genç Semih'i izleyeceği öğrenildi. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen fiziksel görüntüsü ve oyun görüşüyle dikkatleri çeken Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.





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