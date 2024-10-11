Schuster: 'Mbappe daha iyi olacak'

Real Madrid'e transferi sonrası ilk dönemdeki performansı tartışmalara yol açan Kylian Mbappe için açıklama geldi.



İspanyol devinin eski teknik direktörü Bernd Schuster, Mbappe'nin Real Madrid'e adaptasyonunu değerlendirdi.



Schuster, Fransız yıldızın zamanla daha iyi olacağını söyledi. Alman teknik adam, "Bence Kylian Mbappe maçlar oynandıkça daha iyi olacak. Ne yapması gerektiğini biliyor, bu bir zaman meselesi." sözlerini sarf etti.



Kylian Mbappe, Real Madrid'de 11 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.



