Schuster: "Mbappe daha iyi olacak"

Real Madrid'in eski teknik direktörü Bernd Schuster, Kylian Mbappe'nin zamanla daha iyi olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Schuster: 'Mbappe daha iyi olacak'
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11 Ekim 2024 19:38
Real Madrid'e transferi sonrası ilk dönemdeki performansı tartışmalara yol açan Kylian Mbappe için açıklama geldi.

İspanyol devinin eski teknik direktörü Bernd Schuster, Mbappe'nin Real Madrid'e adaptasyonunu değerlendirdi.

Schuster, Fransız yıldızın zamanla daha iyi olacağını söyledi. Alman teknik adam, "Bence Kylian Mbappe maçlar oynandıkça daha iyi olacak. Ne yapması gerektiğini biliyor, bu bir zaman meselesi." sözlerini sarf etti.

Kylian Mbappe, Real Madrid'de 11 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

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