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Schlenk, Trae'in bu yıl "geliştiği en önemli noktayı" paylaştı

Atlanta Hawks genel menajeri Travis Schlenk, ekibin bu yıl Trae Young'dan gördüğü en önemli gelişmenin "takım arkadaşlarına güvenebilmesi" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks genel menajeri Travis Schlenk, ekibin bu yıl Trae Young'dan gördüğü en önemli gelişmenin "takım arkadaşlarına güvenebilmesi" olduğunu söyledi.

2020-21 playoffları sırasında, Young yeteneğini herkese göstererek Hawks'ı Doğu Konferansı Finallerine taşımış ve bu süreçte konferans liderinin 1 numarası Philadelphia 76ers'ı elemede başrol oynamıştı.

Schlenk, Young'ın başarısına yol açan en büyük gelişmenin, takım arkadaşlarına güvenmek olduğunu açıkladı:

"Bence bu yıl Trae'den gördüğümüz en önemli gelişme, takım arkadaşlarına güvenebilmesi ve her pozisyonu kendisi oynamak zorundaymış gibi hissetmemeesiydi.

Örnek vermek gerekirse, kenarda olduğu bir zaman tekrar oyuna girmesi gerekiyorsa 'Gerek yok. Lou (Williams) şu an çok iyi gidiyor. O oynayabilir' diyebiliyor. Takım arkadaşlarının da yükü taşımasına izin veriyor.

Lise ve kolejde hücumda asıl adam olmuş olan adamların, takım arkadaşlarının da iyi oyuncular olduğunu kavramaları ve onların da işlerini yapmalarına izin vermeleri, zor olabiliyor."


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