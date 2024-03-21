Sarunas Jasikevicius: 'Hedefimiz en yüksek sıralar'

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin maç haftasında Barcelona'nın ardından yarın deplasmanda karşılaşacağı EA7 Milano'yu da mağlup etmek istiyor.



Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakiplerinin çok iyi durumda olduğuna dikkati çekerek, "Milano, Monaco'ya karşı elde ettiği galibiyetle bu maça geliyor. Bence oyunlarının Napier, Mirotic ve Shields etrafında şekillendiği, diğer oyuncuların da çok net rollere sahip olduğu çok açık. Bu, onlar için oldukça önemli bir mücadele çünkü kendilerini play-in için iddialı bir konuma getirdiler. Bu aynı zamanda bizim için de son derece önemli bir müsabaka olacak çünkü galibiyetler almaya ve sıralamada mümkün olan en yüksek sıralar için mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Beko'nun pivotu Sertaç Şanlı ise karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:



"Çift maç haftasının ilk mücadelesinde istediğimiz sonucu aldık. Ancak karşımızda çok güçlü bir rakip ve zorlu bir mücadele var. Milano iyi bir takım. Son olarak Monaco deplasmanında önemli bir galibiyete imza attılar. Sahada çok uzun beşlerle kalabiliyorlar ve kısalarından yaratıcılık katkısı alıyorlar. Bu karşılaşmanın bizim için önemini çok iyi biliyoruz. Kazanmamız halinde play-off ve hatta saha avantajı alma yolunda çok önemli bir adım atacağız. Bu nedenle çok konsantre olmalı ve en iyi oyunlarımızdan birini ortaya koymalıyız."









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